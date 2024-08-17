Лукашенко внес важные изменения в деятельность нотариусов Беларуси

Изменений сразу несколько. Во-первых, предусматривается возможность бесспорного взыскания в бюджет фонда всех недоимок (к примеру, недоплат, обнаруженных при проверке правильности уплаты взносов). Ранее в таком порядке взымались задолженности по обязательным взносам.