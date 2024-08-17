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Лукашенко внес важные изменения в деятельность нотариусов Беларуси

Александр Лукашенко внес важные изменения в деятельность нотариусов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес важные изменения в деятельность нотариусов республики. Соответствующий указ, как проинформировала пресс-служба президента, был подписан в пятницу, 16 августа 2024 года.

Изменений сразу несколько. Во-первых, предусматривается возможность бесспорного взыскания в бюджет фонда всех недоимок (к примеру, недоплат, обнаруженных при проверке правильности уплаты взносов). Ранее в таком порядке взымались задолженности по обязательным взносам.

Во-вторых, указом исключается норма, которая предусматривала возможность взыскания задолженности, возникающей по договору финансовой аренды (лизинга), на основании исполнительной надписи нотариуса.

Лукашенко Александр