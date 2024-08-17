Радий Хабиров рассказал о базовой школе Российской академии наук

«Это одна из ведущих школ Башкортостана, базовая школа Российской академии наук. Долгое время главной проблемой здесь была нехватка площадей. Чтобы решить ее, мы передали гимназии здание бывшего профилактория… Провели большую реконструкцию, в том числе — с привлечением федеральных средств, за счет нацпроекта “Образование”. В новом корпусе будут учиться ребята до 5-го класса, здесь же есть удобное дошкольное отделение», — рассказал об особенностях гимназии Хабиров.