Радий Хабиров рассказал о базовой школе Российской академии наук. Гимназия № 1 в Стерлитамаке получила новый корпус для начальной школы.
Как сообщил глава Башкирии, в рамках августовского педсовета он посетил одну из ведущих школ республики, которая с 1 сентября откроет для детей и учителей новый корпус.
«Это одна из ведущих школ Башкортостана, базовая школа Российской академии наук. Долгое время главной проблемой здесь была нехватка площадей. Чтобы решить ее, мы передали гимназии здание бывшего профилактория… Провели большую реконструкцию, в том числе — с привлечением федеральных средств, за счет нацпроекта “Образование”. В новом корпусе будут учиться ребята до 5-го класса, здесь же есть удобное дошкольное отделение», — рассказал об особенностях гимназии Хабиров.
После инспекции школы руководитель региона признался в соцсетях, что увидел пример комфортного и просторного заведения, в которое привел бы и своих детей.