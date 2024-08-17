Шаповалов: в Молдове ущемляют права нацменьшинств

Русский язык практически вытеснен из всех государственных сфер и многих отраслей экономики. Причина в том, что руководство Молдовы и правящая партия последние несколько лет проводят русофобской политику в стране. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог Борис Шаповалов.
«Молдавские власти почему-то решили сделать всех румынами и лишить нас отчества. У славянских народов отчество — это полная часть нашего имени. Русская, украинская, белорусская и гагаузская общины много раз поднимали этот вопрос, но власти всегда отказываются что-то делать», — рассказал Шаповалов.
Он убеждён, что нынешнее руководство страны нельзя заставить уважительно относиться к гражданам с немолдавской национальностью. Поэтому политолог рекомендует гражданам тщательнее выбирать людей, за которых они будут голосовать. По его словам, необходимо анализировать результаты их работы на различных должностях, отношение кандидатов к народу, к национальным меньшинствам и пр.
«Посмотрите, как человек относится к своему народу, уважает ли представителей национальных меньшинств или вспоминает о них только в период избирательной кампании. После этого надо делать соответствующие выводы», — отметил Шаповалов.