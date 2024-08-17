Шаповалов: в Молдове ущемляют права нацменьшинств

Он убеждён, что нынешнее руководство страны нельзя заставить уважительно относиться к гражданам с немолдавской национальностью. Поэтому политолог рекомендует гражданам тщательнее выбирать людей, за которых они будут голосовать. По его словам, необходимо анализировать результаты их работы на различных должностях, отношение кандидатов к народу, к национальным меньшинствам и пр.