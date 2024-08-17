В Башкирии директора школ получили ключи от новых автобусов

«В преддверии 1 сентября мы решили вручить школьные автобусы. В республике, если я не ошибаюсь, 52 тысячи наших детей ездят на школьных автобусах. Это большая армия. И, конечно, самое главное, чтобы была безопасность. А безопасность — это новые, хорошие автобусы и, конечно, наши водители. Поэтому я с удовольствием сегодня вручаю ключи. Хочу пожелать безаварийной хорошей езды, потому что не понаслышке знаю, школьный водитель имеет огромное значение. Он утром встречает детей, после школы отвозит, и поговорит с ними, и музыку включит. Поэтому это очень важно на самом деле. Я уважаемых директоров школ поздравляю с наступающим Днем знаний. Вам здоровья, успехов, благополучия. Наверное, по школьникам своим соскучились. Так что начинаем работу. С праздником вас».
Руководитель республики осмотрел один из автобусов нового поколения марки «ПАЗ Вектор Next» на 26 посадочных мест и пообщался с водителем.
Справка
В настоящее время на территории республики подвозом до места учебы и обратно охвачены 52 206 обучающихся 876 общеобразовательных организаций из 2638 населенных пунктов. В организации подвоза обучающихся задействованы 1523 школьных автобуса, имеющихся на балансе образовательных организаций и специализированных организаций.
За последние шесть лет за счет средств республиканского бюджета было приобретено 253 новых автобуса на 714 млн рублей. Еще 447 школьных автобусов были закуплены на средства федерального бюджета на сумму 950 млн рублей.