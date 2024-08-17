В Башкирии директора школ получили ключи от новых автобусов

«В преддверии 1 сентября мы решили вручить школьные автобусы. В республике, если я не ошибаюсь, 52 тысячи наших детей ездят на школьных автобусах. Это большая армия. И, конечно, самое главное, чтобы была безопасность. А безопасность — это новые, хорошие автобусы и, конечно, наши водители. Поэтому я с удовольствием сегодня вручаю ключи. Хочу пожелать безаварийной хорошей езды, потому что не понаслышке знаю, школьный водитель имеет огромное значение. Он утром встречает детей, после школы отвозит, и поговорит с ними, и музыку включит. Поэтому это очень важно на самом деле. Я уважаемых директоров школ поздравляю с наступающим Днем знаний. Вам здоровья, успехов, благополучия. Наверное, по школьникам своим соскучились. Так что начинаем работу. С праздником вас».