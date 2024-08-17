FAZ: Минфин ФРГ заблокировал финансирование новой военной помощи Украине

Как уточняет издание, причиной нехватки средств стали меры жесткой экономии со стороны ведомства федерального канцлера и Министерства финансов. Военная техника, передача которой была одобрена, будет доставлена Киеву, но дополнительные запросы германского Минобороны больше не должны утверждаться. Блокировка средств уже вступила в силу.
FAZ пишет, что для Украины ситуация может вскоре ухудшиться, потому что планировавшаяся военная поддержка в 2025 году сократится почти вдвое, а в 2027 году — снизится до менее одной десятой от нынешнего объема. Но Линднер не ожидает резкого сокращения финансирования Украины — он рассчитывает, что в будущем деньги будут поступать не из бюджета ФРГ, а из замороженных активов российского Центробанка. По его мнению, Киев «покроет значительную часть своих военных потребностей» с помощью этих средств.
Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. В общей сложности Киеву была оказана со стороны ФРГ военная поддержка почти на €28 млрд. Бюджет на 2025 год, который был утвержден в июле, предусматривает, что на эти цели власти Германии выделят €4 млрд, что вдвое меньше, чем в текущем году. В мае Совет Евросоюза (ЕС) одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов России на поддержку Украины. 90% от прибыли выделят через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву.