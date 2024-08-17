FAZ: Минфин ФРГ заблокировал финансирование новой военной помощи Украине

FAZ пишет, что для Украины ситуация может вскоре ухудшиться, потому что планировавшаяся военная поддержка в 2025 году сократится почти вдвое, а в 2027 году — снизится до менее одной десятой от нынешнего объема. Но Линднер не ожидает резкого сокращения финансирования Украины — он рассчитывает, что в будущем деньги будут поступать не из бюджета ФРГ, а из замороженных активов российского Центробанка. По его мнению, Киев «покроет значительную часть своих военных потребностей» с помощью этих средств.