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FAZ: Минфин ФРГ заблокировал финансирование новой военной помощи Украине

Германии нужно ограничить военную помощь Украине, потому что бюджетное планирование не предусматривает новых денежных средств на эти цели, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). Газета ссылается на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, разосланное главам Минобороны и МИДа — Борису Писториусу и Анналене Бербок.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняет издание, причиной нехватки средств стали меры жесткой экономии со стороны ведомства федерального канцлера и Министерства финансов. Военная техника, передача которой была одобрена, будет доставлена Киеву, но дополнительные запросы германского Минобороны больше не должны утверждаться. Блокировка средств уже вступила в силу.

FAZ пишет, что для Украины ситуация может вскоре ухудшиться, потому что планировавшаяся военная поддержка в 2025 году сократится почти вдвое, а в 2027 году — снизится до менее одной десятой от нынешнего объема. Но Линднер не ожидает резкого сокращения финансирования Украины — он рассчитывает, что в будущем деньги будут поступать не из бюджета ФРГ, а из замороженных активов российского Центробанка. По его мнению, Киев «покроет значительную часть своих военных потребностей» с помощью этих средств.

Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Украине после США. В общей сложности Киеву была оказана со стороны ФРГ военная поддержка почти на €28 млрд. Бюджет на 2025 год, который был утвержден в июле, предусматривает, что на эти цели власти Германии выделят €4 млрд, что вдвое меньше, чем в текущем году. В мае Совет Евросоюза (ЕС) одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов России на поддержку Украины. 90% от прибыли выделят через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву.