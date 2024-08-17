Выступление Лукашенко на саммите «Голос Глобального Юга»

Мы объединены общими целями и подходами к решению мировых проблем. Это построение многополярного мира, создание системы неделимой безопасности, обеспечение устойчивого развития, укрепление равноправного сотрудничества. И самое главное — повышение уровня жизни наших народов.

Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток. Это требует от нас активнее проявлять лидерство в международных делах. Голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу. Лукашенко: эпоха западного господства уходит, центр глобального прогресса смещается на Юг и Восток.