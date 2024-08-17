ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов

«В соответствии с законодательством, отталкиваясь от инаугурации президента Республики Беларусь в 2020 году, последняя дата проведения выборов президента — не позднее 20 июля 2025 года. Решение о назначении выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь (нижняя палата парламента — ред.). Поэтому будем ждать решения Палаты представителей. ЦИК готов к проведению выборов в любой момент», — приводит слова Карпенко агентство Белта.
По его словам, ЦИК уже подготовлены методические рекомендации. «Мы обучаем потенциальных организаторов выборов. На базе Академии управления при президенте организованы соответствующие курсы. Мы развернули подобные курсы на базе институтов развития образования в регионах», — сказал глава ЦИК.
Он напомнил, что в предыдущую избирательной кампанию, в единый день голосования на местных и парламентских выборах, почти 70 тысяч человек было задействовано только в работе избирательных комиссий.
«Это огромная армия общественников и, конечно, надо где-то нюансы измененного избирательного законодательства изучить, технологические подходы, единообразное применение этого законодательства на практике голосования. Эта работа тоже ведется», — подчеркнул глава ЦИК.
«Мы, естественно, работаем с территориями по определению мест, где будут проходить выборы, то есть участки для голосования. Что-то надо подремонтировать, какое-то оборудование закупить дополнительное. Мы планомерно работаем в этом направлении», — подчеркнул он.
«И это обычное явление, когда после проведения одних выборов ЦИК начинает подготовку к следующим выборам после истечения срока полномочий того или иного органа, который избирается», — добавил Карпенко.