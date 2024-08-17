Политолог Безпалько допустил начало переговоров по Украине после выборов в США

Атака ВСУ на Курскую область активизировала призывы к переговорам по Украине на Западе. В качестве площадки для возможного диалога предлагают второй «мирный саммит», на который, в отличии от первой встречи, даже собираются позвать Россию. Ожидается, что мероприятие пройдет до конца 2024 года в одной из стран глобального Юга. При этом Москва после нападения на курское приграничье исключает шансы на диалог. Что известно о новом саммите и может ли Россия принять приглашение — в материале «Газеты.Ru».