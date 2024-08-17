Комитет госинспекции труда начнет работать в Казахстане с 1 сентября

Об этом сообщил первый вице-министр труда Акмади Сарбасов. Он также отметил, что усиливается контроль за соблюдением прав работников — количество проверок работодателей выросло на 7%.
Комитет будет заниматься улучшением условий труда, выявлением нарушений и снижением уровня травматизма. С 2025 года планируется внедрение цифровых решений для оценки профессиональных рисков.
— Будут внедрены риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий. Будет приниматься целый комплекс мер, направленных на обеспечение вовлеченности в улучшение условий труда трех сторон — государства, работодателя и работника, что окажет положительное влияние на повышение качества рабочей силы и сбережение трудовых ресурсов.
Кроме того, будет переход на электронные трудовые договоры и внедрение автоматизированного рабочего места для профсоюзов. Работа по созданию Комитета завершится в августе, и с сентября государственные инспекторы начнут свою деятельность. Это усилит контроль за соблюдением трудового законодательства.