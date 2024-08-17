Комитет госинспекции труда начнет работать в Казахстане с 1 сентября

Кроме того, будет переход на электронные трудовые договоры и внедрение автоматизированного рабочего места для профсоюзов. Работа по созданию Комитета завершится в августе, и с сентября государственные инспекторы начнут свою деятельность. Это усилит контроль за соблюдением трудового законодательства.