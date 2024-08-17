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В Китае сделали предупреждение из-за действий ВСУ в Курской области

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинский конфликт может стать более жестоким и выйти за пределы из-за действий ВСУ в Курской области, пишет Global Times.

Источник: РИА "Новости"

«По словам экспертов, ситуация на поле боя теперь стала более сложной, они предупредили, что конфликт может выйти за его пределы и стать более жестоким», — говорится в материале.

Китайские специалисты также предупреждают, что Россия может жестко ответить на действия ВСУ в Курской области.

Накануне Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.