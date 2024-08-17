Премьер-министр Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Афганистан

Узбекистан активно развивает экономическое, гуманитарное и инфраструктурное сотрудничество с южными соседями. Однако наша страна пока не признает временное правительство талибов в Афганистане в качестве законной власти, ожидая выполнения требований международного сообщества, включая создание инклюзивного правительства, представляющего все этнические группы, и обеспечение равных прав для женщин и мужчин.