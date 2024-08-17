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Премьер-министр Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Афганистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с министром авиации сегодня прибыл в Кабул для участия в двусторонней встрече по торговым отношениям между Афганистаном и Узбекистаном, а также в ходе визита премьер посетит церемонию открытия выставки товаров «Made in Uzbekistan», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан активно развивает экономическое, гуманитарное и инфраструктурное сотрудничество с южными соседями. Однако наша страна пока не признает временное правительство талибов в Афганистане в качестве законной власти, ожидая выполнения требований международного сообщества, включая создание инклюзивного правительства, представляющего все этнические группы, и обеспечение равных прав для женщин и мужчин.