Узбекистан активно развивает экономическое, гуманитарное и инфраструктурное сотрудничество с южными соседями. Однако наша страна пока не признает временное правительство талибов в Афганистане в качестве законной власти, ожидая выполнения требований международного сообщества, включая создание инклюзивного правительства, представляющего все этнические группы, и обеспечение равных прав для женщин и мужчин.
Премьер-министр Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Афганистан
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов вместе с министром авиации сегодня прибыл в Кабул для участия в двусторонней встрече по торговым отношениям между Афганистаном и Узбекистаном, а также в ходе визита премьер посетит церемонию открытия выставки товаров «Made in Uzbekistan», сообщает корреспондент Podrobno.uz.