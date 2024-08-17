В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом

Тринадцатого августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Молдавии в связи с сообщениями в СМИ о возможном размещении в республике украинских истребителей «F-16». В своем комментарии МИД Молдавии назвал эту информацию «фейковой» и заверил, что страна продолжает придерживаться закрепленного в Конституции нейтралитета.
В размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу ответе Захаровой указывается, что Москва постоянно пытается привлечь внимание молдавских властей к тому, что следование недружественному в отношении РФ курсу коллективного Запада идет вразрез с конституционным статусом нейтралитета Молдавии, который усилиями прозападного руководства страны последовательно размывается. По словам официального представителя МИД РФ, Кишинев присоединился к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, проявил полную солидарность с неонацистским киевским режимом, продолжает милитаризацию и увеличивает число совместных учений вооруженных сил Молдавии с контингентами государств-членов НАТО. «В этой связи буквально бьют в набат все здоровые политические силы республики, отмечая, что нынешние марионеточные власти в Кишиневе уже имеют опыт надругательства над Основным законом страны, когда в нарушение его положений простым парламентским большинством изменили наименование государственного языка с молдавского на румынский во всех правовых актах, включая Конституцию», — заявила она.
Захарова отметила, что в рядах молдавской оппозиции все громче выражают опасения в связи с перспективой отказа страны от нейтрального статуса, что, как считают оппоненты президента Молдавии Майи Санду, является вопросом времени.
«О подготовке условий к этому свидетельствует закрепление в недавно обновленных доктринальных документах республики Молдова — Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны — вектора на углубление военно-политического сотрудничества с ЕС и НАТО», — уточнила Захарова.
«В попытках оправдать безудержную милитаризацию и рост военных расходов руководство Молдавии как мантру повторяет, что нейтральный статус якобы не способен защитить страну и обеспечить ее безопасность», — добавила она.
По словам Захаровой, при этом мнение молдавских граждан совершенно не интересует находящихся сегодня у власти выходцев из западных НПО с румынскими паспортами.
«А жаль. Согласно опросам общественного мнения, 65% молдаван считают, что именно нейтралитет обеспечивает безопасность республики, а абсолютное большинство — 74% — выступает против вступления страны в НАТО», — пояснила она.
«В очередной раз призываем власти Молдавии прекратить безответственные игры с суверенитетом и безопасностью республики, залогом которых является нейтральный статус, и строго придерживаться этого статуса, закрепленного в Конституции и подразумевающего сбалансированную внешнюю политику, а также поддержание добрососедских отношений с другими государствами, включая Россию», — заключила Захарова.