В России призвали власти Молдавии прекратить игры с суверенитетом

В размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу ответе Захаровой указывается, что Москва постоянно пытается привлечь внимание молдавских властей к тому, что следование недружественному в отношении РФ курсу коллективного Запада идет вразрез с конституционным статусом нейтралитета Молдавии, который усилиями прозападного руководства страны последовательно размывается. По словам официального представителя МИД РФ, Кишинев присоединился к незаконным антироссийским санкциям Евросоюза, проявил полную солидарность с неонацистским киевским режимом, продолжает милитаризацию и увеличивает число совместных учений вооруженных сил Молдавии с контингентами государств-членов НАТО. «В этой связи буквально бьют в набат все здоровые политические силы республики, отмечая, что нынешние марионеточные власти в Кишиневе уже имеют опыт надругательства над Основным законом страны, когда в нарушение его положений простым парламентским большинством изменили наименование государственного языка с молдавского на румынский во всех правовых актах, включая Конституцию», — заявила она.