ЦИК Белоруссии заявил о готовности провести выборы президента в любой момент

По словам Игоря Карпенко, президентские выборы завершат «ту масштабную политическую модернизацию», которую запустили после внесения изменений в конституцию страны в 2022 году.
«И логично, что выборы президента как важной ветви власти, которая координирует другие ветви власти, — достаточно важный институт в этой политической модернизации. Поэтому будем ждать решения Палаты представителей (по выборам.— “Ъ”). ЦИК готов к проведению выборов в любой момент», — сказал Карпенко (цитата по БЕЛТА).
Пост президента Белоруссии с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Предыдущие президентские выборы в стране прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,10% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. После оглашения результатов выборов в стране начались массовые протесты. По данным ООН, только в августе 2020 года были арестованы 13,5 тыс. участников акций.
В феврале 2024 года Лукашенко заявлял, что намерен баллотироваться на новый срок. На прошлой неделе он, однако, призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент.