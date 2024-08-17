ЦИК Белоруссии заявил о готовности провести выборы президента в любой момент

Пост президента Белоруссии с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Предыдущие президентские выборы в стране прошли 9 августа 2020 года. На них, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,10% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. После оглашения результатов выборов в стране начались массовые протесты. По данным ООН, только в августе 2020 года были арестованы 13,5 тыс. участников акций.