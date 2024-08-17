WP: действия ВСУ в Курской области сорвали секретные переговоры России и Украины

После начала боев в Курской области российская сторона проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией. «Российская сторона не отменила переговоры, она сказала: дайте нам время», — сказал источник WP. Еще один собеседник заявил, что «после Курска русские отказались».