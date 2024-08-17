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WP: действия ВСУ в Курской области сорвали секретные переговоры России и Украины

Украина и Россия собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По информации газеты, российская сторона отложила встречу после начала атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Источник: РИА "Новости"

Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, а российская и украинская делегации готовились приехать в Доху для переговоров отдельно друг от друга. Участники готовившейся встречи надеялись, что эти контакты приведут к всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта.

После начала боев в Курской области российская сторона проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией. «Российская сторона не отменила переговоры, она сказала: дайте нам время», — сказал источник WP. Еще один собеседник заявил, что «после Курска русские отказались».

Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам обеих стран в течение двух месяцев. По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали.

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