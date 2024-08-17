Белоруссия готова выступать с мирными инициативами

Он заявил, что Белоруссия как республика с хорошо развитыми промышленностью, сельским хозяйством, наукой, системой образования готова предложить Глобальному Югу продовольствие, промышленную продукцию, технологии, в том числе цифровые, передовые практики в здравоохранении, включая телемедицину, услуги по подготовке кадров и в других сферах. И у нее уже есть опыт эффективного содействия прогрессу ряда стран Глобального Юга, их индустриализации, повышению качества и уровня жизни населения.