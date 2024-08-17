Белоруссия готова выступать с мирными инициативами

«Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов. Мы будем и впредь неуклонно продолжать данную работу», — сказал Лукашенко в своем выступлении на третьем саммите «Голос Глобального Юга» в формате видеоконференции.
«Сегодня многие регионы сотрясают войны и конфликты, в угоду транснациональным корпорациям небывалые темпы набирает гонка вооружений. Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно», — заявил белорусский президент.
«На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах», — сказал Лукашенко в своем выступлении на третьем саммите «Голос Глобального Юга» в формате видеоконференции.
Лукашенко пояснил, что, например, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах.
Он констатировал, что Запад по-прежнему провоцирует конфликты, порождающие многомиллионные потоки беженцев, а потом цинично обвиняет Глобальный Юг и Белоруссию в миграционном кризисе. «Однако истинная причина — в выкачивании ресурсов и навязывании развивающимся странам системы неэквивалентного обмена», — отметил белорусский президент.
«Эпоха западного господства уходит в прошлое. Центр глобального прогресса, экономической гравитации, да и принятия политических решений смещается на Юг и Восток», — заявил Лукашенко, выступая в субботу на саммите «Голос глобального Юга», который был организован Индией и состоялся в формате видеоконференции. Слова президента приводит его пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что «голос Глобального Юга должен звучать в полную силу и соответствовать своему гигантскому потенциалу»: ситуация требует активнее проявлять лидерство в международных делах.
«Оппоненты чувствуют такую возрастающую мощь и пытаются ей противодействовать», — заявил белорусский президент.
Он отметил, что страны-участницы саммита объединены общими целями и подходами к решению мировых проблем. «Это построение многополярного мира, создание системы неделимой безопасности, обеспечение устойчивого развития, укрепление равноправного сотрудничества. И самое главное — повышение уровня жизни наших народов», — пояснил Лукашенко.
По его словам, «Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление Глобального Большинства, активно участвуя в объединяющих международных структурах: в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения, Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС», партнерами которой Минск рассчитывает стать в ближайшей перспективе.
«Более полувека назад рухнула мировая система колониализма, но это не привело к реальному освобождению стран так называемого третьего мира. Колониальных стран. Де-факто во многом сохраняется экономическая и технологическая зависимость от бывших метрополий. Поэтому главный фронт нашей сегодняшней работы — экономика как основа любого суверенитета. И именно в экономической сфере нам есть что предложить странам Глобального Юга», — завил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Белоруссия давно и активно, еще со времен СССР, сотрудничает с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. «Постоянно оказываем гуманитарную помощь нуждающимся странам. Однако наши возможности гораздо шире. Беларусь является одним из мировых лидеров в достижении Целей устойчивого развития. Несмотря на оказываемое давление извне, наша страна демонстрирует высокую степень стабильности и продолжает поступательно развиваться», — обратил внимание белорусский президент.
Он заявил, что Белоруссия как республика с хорошо развитыми промышленностью, сельским хозяйством, наукой, системой образования готова предложить Глобальному Югу продовольствие, промышленную продукцию, технологии, в том числе цифровые, передовые практики в здравоохранении, включая телемедицину, услуги по подготовке кадров и в других сферах. И у нее уже есть опыт эффективного содействия прогрессу ряда стран Глобального Юга, их индустриализации, повышению качества и уровня жизни населения.
«Уверен, вместе мы способны дать достойный ответ любым вызовам современности», — подчеркнул Лукашенко.
Как пояснила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко принял участие в саммите по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.