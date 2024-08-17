Швейцария ввела персональные санкции против 27 граждан Беларуси

Власти Швейцарии приняли решение о введении в отношении 27 граждан Беларуси персональных санкций. Санкции, как передает ТАСС, введены Федеральным секретариатом по экономике Швейцарии — SECO. Сообщается, что в санкционный список, состоящий из 27 фамилий, попали сотрудники силовых структур, а также сотрудники СМИ.