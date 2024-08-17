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Швейцария ввела персональные санкции против 27 граждан Беларуси

Швейцария ввела персональные санкции против 27 белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Швейцарии приняли решение о введении в отношении 27 граждан Беларуси персональных санкций. Санкции, как передает ТАСС, введены Федеральным секретариатом по экономике Швейцарии — SECO. Сообщается, что в санкционный список, состоящий из 27 фамилий, попали сотрудники силовых структур, а также сотрудники СМИ.

В частности, Швейцария ввела, как информирует названный источник, санкции в отношении руководителя ГУБОПиК МВД Андрея Ананенко, его заместителей, прокурора Михаила Ковалева.

Также под персональные санкции попали сотрудники СМИ: генеральный директор БелТА Ирина Акулович, директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, корреспондент телеканала ОНТ Алексей Кряквин.

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