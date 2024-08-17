Лукашенко: санкции против Беларуси губительно отражаются и на других народах

Александр Лукашенко заявил, что санкции, введенные против Беларуси, губительно отражаются и на других народах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкции против республики губительно отражаются и на других народах. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в субботу, 17 августа 2024 года, выступая на онлайн-на саммите «Голос Глобального Юга».
— На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах, — приводит слова белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».
В качестве примера Александр Лукашенко привел введенные ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений, которые непосредственным образом «обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах».