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Лукашенко: санкции против Беларуси губительно отражаются и на других народах

Александр Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси губительно отражаются и на других народах.

Источник: БелТА

Александр Лукашенко заявил, что санкции, введенные против Беларуси, губительно отражаются и на других народах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что санкции против республики губительно отражаются и на других народах. Соответствующее заявление Лукашенко сделал в субботу, 17 августа 2024 года, выступая на онлайн-на саммите «Голос Глобального Юга».

— На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах, — приводит слова белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого».

В качестве примера Александр Лукашенко привел введенные ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений, которые непосредственным образом «обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах».

Лукашенко Александр
санкции