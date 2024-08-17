Всеукраинский совет церквей поддержал законопроект о запрете УПЦ

Накануне депутаты Верховной рады внесли финальные правки в законопроект, позволяющий запретить УПЦ. Он будет вынесен на голосование уже на следующей неделе. Документ был подготовлен правительством по прямому поручению Зеленского. Рада приняла законопроект в первом чтении в октябре 2023 года, однако с тех пор парламентарии не смогли продвинуться в его рассмотрении. Вступление документа в силу предполагается через 30 дней после опубликования, чтобы правительство успело подготовить подзаконные акты. Через девять месяцев после опубликования можно будет обращаться в суд с требованием запретить деятельность любой религиозной организации, у которой, по утверждению украинских властей, есть связи с Русской православной церковью и Россией.