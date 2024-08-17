Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусский фестиваль с глубокой эмоциональностью. Речь идет о Международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья», в адрес организаторов, участников и гостей которого белорусский президент направил, как информирует его пресс-служба, официальное приветствие.
Форум проводится уже в восьмой раз.
«Фестиваль бережно сохраняет наследие предков, приобщает к ценному национальному достоянию и содействует укреплению добрососедских связей и дружбы. Его мероприятия проходят с неизменным успехом и отличаются глубокой эмоциональностью», — отмечается в тексте официального приветствия.
Александр Лукашенко пожелал всем участникам фестивальных мероприятий «отличного настроения, неисчерпаемого вдохновения и крепкого здоровья».