Тодуа: фонд Сороса пагубно влияет на Молдову

Многие действующие министры прошли через неправительственные организации Джорджа Сороса. Его структуры сегодня делают ставку на президента Майю Санду и надеются на то, что она сможет остаться у власти. Правление всех этих людей привело Молдову к разрухе, скандалам, экономическим и социальным проблемам. Граждане должны вспомнить об этом 20 октября 2024 года, заявил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа.
«Прошло 4 года. Чем эта власть может похвастаться в таких сферах, как: экономика, образование, здравоохранение, социалка, борьба с коррупцией? Мы видим только разруху, развал, сплошные проблемы и скандалы. Я не удивлён такими плачевными результатами, ведь у власти находятся непрофессионалы», — заявил Тодуа.
Он считает, что сегодняшнее руководство страны могжет только проводить конференции, выступать с докладами и вести задушевные беседы во время кофе-брейков. По словам эксперта, отсутствие положительных результатов доказывает некомпетентность этих людей.
«Всем гражданам Республики Молдова надо очень серьёзно подойти к вопросу выбора. 20 октября люди должны сделать судьбоносный выбор. Именно они решат, куда пойдёт Молдова и что будет в стране через год, два или три», — отметил политолог.
Тодуа считает, что Молдове сегодня нужен президент, который будет отстаивать национальные интересы страны.