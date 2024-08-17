Олбани
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тодуа: фонд Сороса пагубно влияет на Молдову

Политолог обеспокоен тем, что на различных государственных постах Молдовы находятся представители фонда Сороса «Открытое общество».

Многие действующие министры прошли через неправительственные организации Джорджа Сороса. Его структуры сегодня делают ставку на президента Майю Санду и надеются на то, что она сможет остаться у власти. Правление всех этих людей привело Молдову к разрухе, скандалам, экономическим и социальным проблемам. Граждане должны вспомнить об этом 20 октября 2024 года, заявил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа.

«Прошло 4 года. Чем эта власть может похвастаться в таких сферах, как: экономика, образование, здравоохранение, социалка, борьба с коррупцией? Мы видим только разруху, развал, сплошные проблемы и скандалы. Я не удивлён такими плачевными результатами, ведь у власти находятся непрофессионалы», — заявил Тодуа.

Он считает, что сегодняшнее руководство страны могжет только проводить конференции, выступать с докладами и вести задушевные беседы во время кофе-брейков. По словам эксперта, отсутствие положительных результатов доказывает некомпетентность этих людей.

«Всем гражданам Республики Молдова надо очень серьёзно подойти к вопросу выбора. 20 октября люди должны сделать судьбоносный выбор. Именно они решат, куда пойдёт Молдова и что будет в стране через год, два или три», — отметил политолог.

Тодуа считает, что Молдове сегодня нужен президент, который будет отстаивать национальные интересы страны.