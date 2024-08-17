Тодуа: фонд Сороса пагубно влияет на Молдову

Многие действующие министры прошли через неправительственные организации Джорджа Сороса. Его структуры сегодня делают ставку на президента Майю Санду и надеются на то, что она сможет остаться у власти. Правление всех этих людей привело Молдову к разрухе, скандалам, экономическим и социальным проблемам. Граждане должны вспомнить об этом 20 октября 2024 года, заявил в комментарии для Sputnik Молдова политолог Зураб Тодуа.