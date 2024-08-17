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Власти ФРГ переложили на Украину ответственность за немецкие танки в Курской области

Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер прокомментировал сообщения о том, что Украина использует немецкие танки в атаке на Курскую область. Линднер сказал, что Киев вправе самостоятельно распоряжаться техникой, которую получили ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

«Оружие перешло в сферу ответственности Украины, которая защищает себя от агрессора и реализует свое право на самооборону», — сказал Кристиан Линдер в интервью SRF. По его словам, у него не было сомнений, что оружие будет использоваться в интересах обороны Украины.

Глава Минфина Германии добавил, что прекращение военной поддержки Украины грозит Европе увеличением потока беженцев. «Потенциально миллионы украинцев побегут в Западную Европу, потому что им угрожает Путин», — сказал он.

12 августа немецкое издание Bild сообщало, что ВСУ при наступлении в Курской области использовали немецкие танки Wiesent, созданный на базе Leopard. Издание также сообщало о применении немецких БМП Marder.