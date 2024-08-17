Власти ФРГ переложили на Украину ответственность за немецкие танки в Курской области

«Оружие перешло в сферу ответственности Украины, которая защищает себя от агрессора и реализует свое право на самооборону», — сказал Кристиан Линдер в интервью SRF. По его словам, у него не было сомнений, что оружие будет использоваться в интересах обороны Украины.
Глава Минфина Германии добавил, что прекращение военной поддержки Украины грозит Европе увеличением потока беженцев. «Потенциально миллионы украинцев побегут в Западную Европу, потому что им угрожает Путин», — сказал он.
12 августа немецкое издание Bild сообщало, что ВСУ при наступлении в Курской области использовали немецкие танки Wiesent, созданный на базе Leopard. Издание также сообщало о применении немецких БМП Marder.