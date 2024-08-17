Власти ФРГ переложили на Украину ответственность за немецкие танки в Курской области

«Оружие перешло в сферу ответственности Украины, которая защищает себя от агрессора и реализует свое право на самооборону», — сказал Кристиан Линдер в интервью SRF. По его словам, у него не было сомнений, что оружие будет использоваться в интересах обороны Украины.