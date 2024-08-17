Радий Хабиров оценил материально-техническую базу колледжа в Стерлитамаке.

«Модернизация системы средних специальных учебных заведений — это самое лучшее вложение, потому что мы получаем трудовые ресурсы, благодаря чему наша экономика сможет активно развиваться, — сказал Глава региона Радий Хабиров. — Поэтому я стараюсь в ходе рабочих поездок по республике посмотреть, как себя чувствуют наши колледжи и их филиалы. Это позволяет вникать в вопросы, которые требуют скорейшего решения».