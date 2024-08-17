Радий Хабиров оценил материально-техническую базу колледжа в Стерлитамаке.

17 августа руководитель республики Радий Хабиров посетил Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж. Глава региона осмотрел учебные лаборатории обновлённого корпуса и встретился с победителями чемпионатного движения «Профессионалы».
Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил мастерские, которые в 2021 году оснастили современным оборудованием в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Речь идёт о фотостудии, мастерских графического дизайна и веб-дизайна.
Руководитель региона побывал в учебной мастерской монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры, осмотрел классы, пообщался с преподавательским составом колледжа и пожелал коллективу успешной работы в новом учебном году.
Также Глава республики посетил корпус, который обновили в рамках федерального проекта «Профессоналитет» в 2023 году. После ремонта фасада и помещений в нём организовали 11 современных учебных лабораторий.
В лаборатории преподавания начальных классов Радий Хабиров оценил материально-техническую базу кабинетов и отметил важность использования IT-продуктов в сфере образования.
«Я, например, установил на свой телефон девять приложения для изучения башкирского языка. Это помогает в усвоении информации», — рассказал руководитель Башкортостана.
Во время посещения учебного заведения Глава региона Радий Хабиров пообщался с победителями чемпионатного движения «Профессионалы». Руководитель республики пригласил молодых специалистов встретиться в военно-патриотическом парке «Патриот», чтобы подробно обсудить различные вопросы, которые их волнуют.
«Вы с одной стороны — наши дети. А с другой — наше будущее. Мы хотим, чтобы вместо нас пришли достойные люди. Поэтому нам важно знать, какие вопросы вас сейчас волнуют».
Глава Башкортостана также отметил, что республика будет уделять большое внимание учебным заведениям среднего профессионального образования.
«Модернизация системы средних специальных учебных заведений — это самое лучшее вложение, потому что мы получаем трудовые ресурсы, благодаря чему наша экономика сможет активно развиваться, — сказал Глава региона Радий Хабиров. — Поэтому я стараюсь в ходе рабочих поездок по республике посмотреть, как себя чувствуют наши колледжи и их филиалы. Это позволяет вникать в вопросы, которые требуют скорейшего решения».
Справка информагентства «Башинформ»:
В рамках республиканской программы на капремонт учебных корпусов и общежитий 90 государственных колледжей за четыре года выделили более 700 млн рублей. В 2023 году на ремонт, благоустройство и приобретение оборудования 12 колледжей выделили ещё 500 млн рублей.
В 2023 году в Башкортостане учредили 10 грантов по 1 млн рублей для колледжей за достижения в развитии среднего профессионального образования.
Также успешно работающие средние специальные учебные заведения ежегодно получают гранты в объёме 30 млн рублей на обновление материальной базы и учебного оборудования. До 20 увеличили число грантов по 690 тысяч рублей лучшим преподавателям и мастерам производственного обучения.