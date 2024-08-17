WP: наступление ВСУ под Курском сорвало секретные мирные переговоры РФ и Украины

Украина и Россия уже в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных мирных переговоров, но Москва решила приостановить процесс из-за атаки ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post. На этих переговорах стороны планировали прийти к взаимопониманию по соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.