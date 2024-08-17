Глава региона принял участие в стратегической сессии по развитию туризма

Руководитель области определил несколько важных вопросов, которые необходимо учесть при обсуждении и в предложениях в проект Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024 — 2029 годы по направлению «Развитие туризма и гостеприимства». Среди них — комфортное нахождение местных жителей с гостями региона, создание новых проектов и привлечение инвесторов, которые «с соблюдением всех норм, правил и законов, с бережливым отношением к природе, в первую очередь, будут строить и инвестировать».