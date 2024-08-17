МИД РФ: провокации Киева на Курской АЭС могут привести к катастрофе в Европе

Захарова указала, что, «по поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию».
«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе», — подчеркнула дипломат.
«Помимо этого, такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году, — продолжила она. — Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим». Официальный представитель МИД РФ отметила, что попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом «должны быть решительно пресечены совместными усилиями».
Ранее в Минобороны России заявили, что Москва немедленно примет жесткие ответные военные меры в случае реализации Киевом планов по созданию в европейской части континента катастрофы с радиоактивным заражением.