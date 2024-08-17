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МИД РФ: провокации Киева на Курской АЭС могут привести к катастрофе в Европе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международные организации должны немедленно осудить готовящиеся Киевом провокации на Курской АЭС, их результатом может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте дипведомства.

Источник: Григорий СысоевИТАР-ТАСС

Захарова указала, что, «по поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию».

«Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе», — подчеркнула дипломат.

«Помимо этого, такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году, — продолжила она. — Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим». Официальный представитель МИД РФ отметила, что попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом «должны быть решительно пресечены совместными усилиями».

Ранее в Минобороны России заявили, что Москва немедленно примет жесткие ответные военные меры в случае реализации Киевом планов по созданию в европейской части континента катастрофы с радиоактивным заражением.

Захарова Мария