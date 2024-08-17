Маск предрек США массовый голод

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.
«Точный вывод», — написал Маск, комментируя публикацию.
В пятницу Харрис представила собственную экономическую программу, заявив, что в случае победы на выборах собирается ввести «первый в истории» США федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. Она также объявила о намерении штрафовать компании, которые «пользуются кризисами», и выдавать по 25 тысяч долларов американцам, впервые покупающим жилье.
Позднее редакционный совет американской газеты The Wall Street Journal раскритиковал Харрис, уличив ее в цинизме и «глубоко ошибочном» взгляде на экономику. В результате такого подхода американской экономике грозит сокращение товарного предложения и пустые полки, уверены авторы статьи, проводя параллель между нынешним предложением Харрис и политикой бывшего президента США Ричарда Никсона в 1970-х годах.
Выборы главы американского государства состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент.