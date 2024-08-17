Маск предрек США массовый голод

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США, если Харрис начнет реализовывать свою программу по ограничению цен на продукты. По мнению автора, при таком сценарии Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.