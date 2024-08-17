Rai отозвала снявших репортаж из Суджи журналистов

17 августа ФСБ объявила, что возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК против иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, «незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области». Журналисты приехали в Курскую область с украинскими военными и сняли репортаж из Суджи. Накануне МИД России вызвал посла Италии Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей протест из-за визита журналистов в Суджу.