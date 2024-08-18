Радий Хабиров объяснил решение о выделении учителям путёвок в санатории.

«Будет большая нагрузка на бюджет, я поэтому очень аккуратно сказал. Мы начнем считать деньги, но какой-то вариант, где большая доля софинансирования со стороны и учителя должна быть. Посмотрим, какое количество по году сможем. Но давайте попробуем, почему нет, в свое время эта практика была. Что-то хорошее для учителей мы должны каждый раз делать».