Радий Хабиров объяснил решение о выделении учителям путёвок в санатории.

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал агентству «Башинформ» свое предложение о выделении учителям двухнедельных путевок в санаторно-курортные учреждения республики на условиях софинасирования. Напомним, об этом он заявил сегодня на республиканском педсовете в Стерлитамаке.
«Будет большая нагрузка на бюджет, я поэтому очень аккуратно сказал. Мы начнем считать деньги, но какой-то вариант, где большая доля софинансирования со стороны и учителя должна быть. Посмотрим, какое количество по году сможем. Но давайте попробуем, почему нет, в свое время эта практика была. Что-то хорошее для учителей мы должны каждый раз делать».