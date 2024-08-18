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Издатель немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина

Издатель запрещённого властями Германии немецкого политического журнала Compact Юрген Эльзессер поддержал президента России Владимира Путина и подверг резкой критике правительство в Берлине.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Эльзессер сравнил министра внутренних дел Нэнси Фезер с фашистом, назвал министра обороны Бориса Писториуса военным преступником и оскорбил лидера Партии зелёных Рикарду Ланг в своём вступительном слове на конференции “Альтернативы для Германии”, — сообщает агентство dpa.

Во время выступления журналист, в частности, сказал: «Конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина».

16 июля стало известно, что в Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact. У издательства конфисковали всё имущество.

Корреспондент журнала Compact Хансйорг Мюллер назвал закрытие журнала Compact одним из самых грубых искажений права в истории ФРГ.

Путин Владимир