Издатель немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина

«Эльзессер сравнил министра внутренних дел Нэнси Фезер с фашистом, назвал министра обороны Бориса Писториуса военным преступником и оскорбил лидера Партии зелёных Рикарду Ланг в своём вступительном слове на конференции “Альтернативы для Германии”, — сообщает агентство dpa.
Во время выступления журналист, в частности, сказал: «Конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина».
16 июля стало известно, что в Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact. У издательства конфисковали всё имущество.
Корреспондент журнала Compact Хансйорг Мюллер назвал закрытие журнала Compact одним из самых грубых искажений права в истории ФРГ.