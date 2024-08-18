В Белоруссии заявили о продолжении процесса помилования оппозиционеров

Он опроверг, что нынешние акты помилования связаны с работой выехавших за пределы Белоруссии оппозиционеров с западными дипломатами, политиками и с давлением со стороны Запада на официальные власти в Белоруссии. «Они могут работать хоть с послами, хоть с Папой Римским, но белорусская власть четко заявила свою позицию, что под давлением у нас не делается ничего. Хотел бы отвергнуть все эти предположения, что сбежавшие экстремисты имеют какое-то отношение… Никакое отношение к этому процессу они не имеют», — сказал Воскресенский.