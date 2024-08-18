В Белоруссии заявили о продолжении процесса помилования оппозиционеров

«Эти акты гуманизма продолжатся», — сказал Воскресенский в интервью телеканалу «Беларусь 1». Он обратил внимание, что в сентябре в Белоруссии будет отмечаться День народного единства, к которому могут быть приурочены новые решения о помиловании участников протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году.
«Наверняка президент даст шанс еще определенному количеству… Если раньше этих обращений (с просьбами о помиловании — ред.) были десятки, то сейчас их сотни. Практически в настоящее время порядка 900 обращений уже поступило в адрес белорусских властей. Все хотят выйти на свободу», — подчеркнул Воскресенский.
Он опроверг, что нынешние акты помилования связаны с работой выехавших за пределы Белоруссии оппозиционеров с западными дипломатами, политиками и с давлением со стороны Запада на официальные власти в Белоруссии. «Они могут работать хоть с послами, хоть с Папой Римским, но белорусская власть четко заявила свою позицию, что под давлением у нас не делается ничего. Хотел бы отвергнуть все эти предположения, что сбежавшие экстремисты имеют какое-то отношение… Никакое отношение к этому процессу они не имеют», — сказал Воскресенский.
Пресс-служба главы белорусского государства сообщила в пятницу, что Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания, есть люди пенсионного возраста, говорилось в сообщении. Подчеркивалось, что «все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни». В сообщении имена помилованных не назывались.
Лукашенко заявил 2 июля, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные в стране оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.