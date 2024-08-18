WSJ: США не предоставляют ВСУ разведданные о целях на территории России

Журналисты WSJ поговорили с десятками украинских военных, американских чиновников и других знакомых с деталями операции по вторжению в Курскую область. По словам источников, в атаке были задействованы до 6 тыс. солдат, еще 4 тыс. выполняли вспомогательные действия в Сумской области. Подготовка велась с начала лета, пишет WSJ.