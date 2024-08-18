WSJ: США не предоставляют ВСУ разведданные о целях на территории России

Журналисты WSJ поговорили с десятками украинских военных, американских чиновников и других знакомых с деталями операции по вторжению в Курскую область. По словам источников, в атаке были задействованы до 6 тыс. солдат, еще 4 тыс. выполняли вспомогательные действия в Сумской области. Подготовка велась с начала лета, пишет WSJ.
По словам знакомого с операцией источника WSJ, чтобы избежать ослабления фронта, большая часть солдат была переброшена из резерва, который Украина с помощью союзников формировала для будущих операций.
Украинские войска зашли на территорию Курской области 6 августа, боестолкновения начались в Суджанском районе. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 12 августа местные власти сообщили, что под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов, в которых проживают примерно 2 тыс. человек.