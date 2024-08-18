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WSJ: США не предоставляют ВСУ разведданные о целях на территории России

США отказались предоставлять Украине разведданные о целях на территории России, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, Белый дом не хочет способствовать действиям ВСУ в Курской области или другом российском регионе.

Источник: U.S. Army

Журналисты WSJ поговорили с десятками украинских военных, американских чиновников и других знакомых с деталями операции по вторжению в Курскую область. По словам источников, в атаке были задействованы до 6 тыс. солдат, еще 4 тыс. выполняли вспомогательные действия в Сумской области. Подготовка велась с начала лета, пишет WSJ.

По словам знакомого с операцией источника WSJ, чтобы избежать ослабления фронта, большая часть солдат была переброшена из резерва, который Украина с помощью союзников формировала для будущих операций.

Украинские войска зашли на территорию Курской области 6 августа, боестолкновения начались в Суджанском районе. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. 12 августа местные власти сообщили, что под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов, в которых проживают примерно 2 тыс. человек.