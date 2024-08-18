Путин отправится в Азербайджан с государственным визитом

Тогда Путин обозначил совместные планы Москвы и Баку в области инфраструктуры, указав, что на первое место в этом вопросе выходит трасса «Север — Юг». По мнению российского лидера, эта дорога может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, использование которого поможет доставлять грузы чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через Суэцкий канал. Азербайджан также выразил решительный настрой на развитие на своей территории инфраструктуры в рамках этого международного проекта. Хотя по этой теме еще остаются вопросы, требующие дополнительного согласования. Например, в части источников финансирования участков, проходящих по территории Азербайджана.