Путин отправится в Азербайджан с государственным визитом

Несмотря на то, что Путин и Алиев находятся в постоянном контакте, в Баку президент России последний раз был в сентябре 2018 года. Тем не менее лидеры не упускают возможности лично встречаться, не только обмениваясь визитами, но и на других международных площадках.
В прошлый раз они провели очные переговоры в июле, в Астане, когда оба приехали в столицу Казахстана для участия в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества. В апреле Алиев посещал с рабочим визитом Москву. Лидеры обсуждали развитие торговли, транспортное сотрудничество, безопасность на Южном Кавказе.
Помимо этого, главы двух государств несколько раз говорили по телефону. В частности, в феврале Путин поздравлял Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, а в марте уже Алиев в телефонной беседе поздравлял Путина с избранием на новый президентский срок. 24 марта лидер Азербайджана по телефону выразил президенту РФ соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле» и решительно осудил это преступление, заявив о солидарности азербайджанского народа с российским. В мае глава российского государства телеграммой поздравил своего визави с национальным праздником — Днем независимости Азербайджана.
Повестка переговоров
Как сообщила пресс-служба Кремля, на предстоящих переговорах «будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы». По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.
В конце июля в беседе с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом Алиев заметил, что потребность в наращивании интенсивности встреч на высшем уровне есть, так как на повестке дня «очень много тем». Однако, по его словам, «вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях с Россией, просто не существует, и причем уже достаточно давно». Застарелые проблемы были урегулированы «на основе взаимопонимания, взаимного уважения, учета взаимных интересов и с учетом многовековой истории отношений наших народов».
Месяцем ранее Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств тоже дал положительную характеристику российско-азербайджанским отношениям. По его словам, страны взаимодействуют «успешно, надежно, очень прагматично». Он добавил, что в Кремле чувствуется настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и даже определенной симпатии друг к другу.
От экономики до безопасности
В июле Путин на встрече с Алиевым в Казахстане сообщил, что товарооборот между двумя странами достиг $4 млрд, а инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили $6 млрд. Он назвал это «хорошей тенденцией», подчеркнув, что «все позитивно развивается».
Тогда Путин обозначил совместные планы Москвы и Баку в области инфраструктуры, указав, что на первое место в этом вопросе выходит трасса «Север — Юг». По мнению российского лидера, эта дорога может превратиться в очень хороший и востребованный международный коридор, использование которого поможет доставлять грузы чуть ли не на 10 суток быстрее, чем через Суэцкий канал. Азербайджан также выразил решительный настрой на развитие на своей территории инфраструктуры в рамках этого международного проекта. Хотя по этой теме еще остаются вопросы, требующие дополнительного согласования. Например, в части источников финансирования участков, проходящих по территории Азербайджана.
Традиционно Россия и Азербайджан развивают энергетическое сотрудничество. Как недавно отметил Алиев, «в энергетической сфере есть новые идеи», а соответствующие структуры уже находятся по этому вопросу в постоянном контакте. Заинтересованы страны в углублении сотрудничества в туристической сфере, а также в строительной отрасли. Азербайджану необходимы крупные инвестиции для восстановления городов и сел в районах Нагорного Карабаха. Обсуждается даже вопрос начала сборки российских автомобилей в Азербайджане.
Что касается гуманитарного сотрудничества, то здесь особое место занимает тема поддержки русского языка, за что Путин неоднократно благодарил своего азербайджанского коллегу. В стране работает более 300 школ, где обучают русскому языку. По данным, которые приводил Алиев, на русском обучается около миллиона учащихся, из них 150 тысяч в русских школах, а 800 тыс. изучают русский язык как второй.
Вопросы региональной безопасности постоянно находятся на повестке дня встреч Путина и Алиева. Как ранее подчеркивал азербайджанский лидер, в этом плане Россия является основополагающей страной в плане обеспечения мира на Кавказе. Поэтому от слаженного взаимодействия Москвы и Баке в этом плане зависит многое. Путин, в свою очередь, не раз отмечал, что вопросов такого плана масса и все они очень чувствительные.