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Делегатов блока «Победа» досмотрели в аэропорту Кишинева после возвращения из РФ

Правоохранительные органы устроили досмотр политиков оппозиционного молдавского блока «Победа» в аэропорту Кишинева. Делегаты возвращались со съезда из России.

Источник: РИА "Новости"

«Наши коллеги возвращались домой со съезда блока в Москве. Участие в нем, судя по всему, стало причиной такого пристального внимания со стороны “стражей порядка”. То, что они действуют по указке сверху, очевидно всем», — говорится в пресс-релизе блока «Победа». Оппозиция считает, что кишиневский аэропорт превратился «в концлагерь в миниатюре» из-за действующего президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности.

Как утверждается, правоохранительные органы проверяли депутата парламента Ирину Лозован, советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова, бывшего мэра города Оргеева Павла Вережана и ряд других делегатов. Блок направит жалобы в правоохранительные органы.

В Москве 17 августа прошел третий съезд блока «Победа». На нем выступили кандидат в президенты Молдавии Василий Боля, глава Гагаузии Евгении Гуцул и лидер блока Илан Шор. Блок «Победа» был создан во время съезда в Москве в апреле этого года.