Делегатов блока «Победа» досмотрели в аэропорту Кишинева после возвращения из РФ

«Наши коллеги возвращались домой со съезда блока в Москве. Участие в нем, судя по всему, стало причиной такого пристального внимания со стороны “стражей порядка”. То, что они действуют по указке сверху, очевидно всем», — говорится в пресс-релизе блока «Победа». Оппозиция считает, что кишиневский аэропорт превратился «в концлагерь в миниатюре» из-за действующего президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности.