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Маск заявил, что экономический план Харрис грозит США голодом

Источник: Российская газета

Жителей США ждет массовый голод, а сама страна может исчезнуть, если кандидат от демократов Камала Харрис выполнит предвыборные обещания по ограничению цен на продукты. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

В соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России) он сделал репост сообщения финансового эксперта, который считает, что Америка столкнется с массовым голодом из-за краха продовольственной индустрии.

«Точный вывод», — прокомментировал публикацию Маск.

Напомним, в пятницу, 16 августа Харрис представила свою экономическую программу. Она пообещала начать борьбу с инфляцией и ввести федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты. Также кандидат в президенты США пригрозила штрафами компаниям, которые «пользуются кризисами».

Всё это приведет к «коммунизму, массовому голоду и скорому концу Америки», считают эксперты.

Ранее Маск назвал Харрис коммунисткой из-за ее слов о равенстве: «Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий (существования)».