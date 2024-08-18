Правительство расширило финансирование проекта «Чистый воздух»

«Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, расширяется перечень направлений, которые могут финансироваться за счет бюджетных средств в рамках этого федерального проекта. В обновленный перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей не только угля, но и термоугля и пеллет. Такое топливо отличается теплоэффективностью, приемлемой стоимостью и экологической безопасностью», — говорится в сообщении кабмина.
Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 года в 12 городах — Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока.