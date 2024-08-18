Противник помощи Украине стала кандидатом в президенты США

Стайн уже участвовала в избирательных кампаниях 2012 и 2016 годов, но не смогла набрать свыше 1% голосов. Зеленый политик выступает против военной поддержки Украины, считает специальную военную операцию России сдержанным ответом на американские действия по размещению вооружений в Европе и требует прекращения боевых действий в секторе Газа вместе с отказом Вашингтона от военной помощи Израилю.