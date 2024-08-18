Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал досмотры в аэропорту Кишинева

«Незаконные досмотры в Кишиневском аэропорту, как знак агонии режима Санду-PAS (партия “Действие и солидарность” — ред.) … Силовики по указке сверху в очередной раз устроили досмотр с пристрастием. Вопреки закону и здравому смыслу. Несмотря на наличие депутатского иммунитета у моих коллег. Вот так мы, граждане Молдовы, возвращаемся к себе домой. Вот так “радостно” нас встречают на родной земле. Реакция власти в очередной раз говорит о том, как сильно Санду-PAS нас боятся. И своими действиями снова подтверждают, что блок “Победа” — реальная сила, которую они хотели бы, но не могут остановить», — написал Боля в Telegram-канале.