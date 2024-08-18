Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал досмотры в аэропорту Кишинева

Депутат парламента Молдавии Ирина Лозован в субботу рассказала РИА Новости, что ее вместе с двумя другими делегатами съезда блока «Победа» в Москве задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. После пресс-служба политсилы сообщила о задержании еще пяти делегатов съезда, после полуночи всех задержанных отпустили. В блоке заверили, что намерены обжаловать все случаи задержания своих представителей.
«Незаконные досмотры в Кишиневском аэропорту, как знак агонии режима Санду-PAS (партия “Действие и солидарность” — ред.) … Силовики по указке сверху в очередной раз устроили досмотр с пристрастием. Вопреки закону и здравому смыслу. Несмотря на наличие депутатского иммунитета у моих коллег. Вот так мы, граждане Молдовы, возвращаемся к себе домой. Вот так “радостно” нас встречают на родной земле. Реакция власти в очередной раз говорит о том, как сильно Санду-PAS нас боятся. И своими действиями снова подтверждают, что блок “Победа” — реальная сила, которую они хотели бы, но не могут остановить», — написал Боля в Telegram-канале.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока «Победа». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политформирований, включая партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.