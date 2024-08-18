Лидеры США, Японии и Южной Кореи заявили о прогрессе в сотрудничестве

Как отметили лидеры государств в заявлении, за этот год они впервые провели совместные военные учения, подписали новое трехстороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и достигли определенного прогресса в противостоянии Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР).
«Мы, лидеры Японии, Республики Корея (РК) и Соединенных штатов Америки (США), отмечаем колоссальный прогресс в нашем трехстороннем сотрудничестве по прошествии года с нашего исторического саммита», — говорится в заявлении.
Лидеры государств также подчеркнули свою приверженность проведению консультаций по региональной проблематике и укреплению сотрудничества в сфере безопасности, экономики, развития технологий и здравоохранения.
В загородной резиденции президента США Джо Байдена Кэмп-Дэвиде 18 августа 2023 года состоялся первый трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи. Это стало первой такой очной встречей глав трех государств не на полях международных мероприятий. Согласно опубликованным по итогам саммита документам, повестка состоявшихся переговоров во многом строилась вокруг поиска путей противодействия России, Китаю и КНДР. Страны также подписали обязательство проводить трехсторонние консультации с целью координации плана действий в случае возникновения угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.
Первые совместные учения Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge прошли в Восточно-Китайском море
МИД РФ ранее в этой связи уже заявлял, что Вашингтон, выстраивая тройственный военный союз с Сеулом и Токио, стремится направить его ударный потенциал не только против КНДР, но и на стратегическое сдерживание Москвы и Пекина. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что единственным вызовом в Индо-Тихоокеанском регионе является политика США, а потенциальные проблемы, имеющиеся в регионе, требуют коллективного реагирования, а не создания блоковой архитектуры под предлогом реагирования на глобальные вызовы и угрозы, включая ракетно-ядерную программу КНДР.