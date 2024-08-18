NYT узнала о планах Трампа привлечь армию к подавлению беспорядков в США

В первый президентский срок Трамп критиковал своих советников и называл их «неудачниками» за то, что они выступили против его идеи использовать федеральные войска для подавления массовых акций протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который в мае 2020 года погиб во время задержания полицией. Политик неоднократно поднимал идею использования армии для обеспечения безопасности приграничных штатов и, со слов экс-помощников, предлагал стрелять по ногам наиболее агрессивных протестующих и нелегальных мигрантов.