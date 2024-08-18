В США назвали отношение ВСУ к мирным жителям террористической тактикой

«Я могу понять причины, по которым, солдаты или люди делают что-то (подобное. — Ред.). Некоторые из них испытывают настоящую ненависть. Некоторым из них, вероятно, сказали, что они должны это сделать. А если они этого не сделают, то их самих изобьют или убьют. Потому что мы видели, как люди пытались сдаться, как им стреляли в спину и убивали собственные войска. Мы слышали об этих историях. Так что да, они могут оказаться в ситуации, когда у них нет особого выбора», — сказал он.