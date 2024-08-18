В США назвали отношение ВСУ к мирным жителям террористической тактикой

Речь идет о видео, распространившемся в Сети, на котором видно жестокое поведение украинских боевиков в отношении мирных жителей, взятых в плен: мужчин в наручниках и повязках закидывают в грузовик, бьют прикладом и выкрикивают оскорбления.
«Да, я видел видео, это ужасно. Похоже, что тащили в основном мужчин, по крайней мере это я видел на видео. И буквально бросали их в грузовик, даже не помогая им подняться, чтобы забраться внутрь. Бросали их на землю, а затем избивали. Я думаю, что это террористическая тактика», — указал американский подполковник в отставке, комментируя опубликованные кадры.
Расмуссен назвал подобное поведение попыткой вселить страх в местное население: по его словам, такое отношение появляется, если жители «оказывают поддержку» российским бойцам, «сомневаются в Украине, идут против украинского правительства или говорят на русском языке, если [заложники] просто поддерживают свою страну». По мнению подполковника США в отставке, невозможно говорить о таком поведении со стороны всех солдат ВСУ, однако в «этом есть элементы крайней ненависти ко всему русскому». Однако причинами для подобного бесчеловечного поведения могут являться разные вещи.
«Я могу понять причины, по которым, солдаты или люди делают что-то (подобное. — Ред.). Некоторые из них испытывают настоящую ненависть. Некоторым из них, вероятно, сказали, что они должны это сделать. А если они этого не сделают, то их самих изобьют или убьют. Потому что мы видели, как люди пытались сдаться, как им стреляли в спину и убивали собственные войска. Мы слышали об этих историях. Так что да, они могут оказаться в ситуации, когда у них нет особого выбора», — сказал он.
Подполковник США в отставке добавил, что подобное поведение также является показателем отчаяния на Украине. По его словам, нападение на границы РФ, угрозы «грязной бомбой», избиение мирных лиц и заложников являются способом устрашения.
«Это всё тактика, чтобы попытаться вселить страх в людей и, как результат, потенциально оказать давление на российское правительство с точки зрения населения. В любом случае, это не гуманное направление или обращение с ними. Но я думаю, что мы будем видеть больше таких случаев, к сожалению, по мере того, как их положение будет ухудшаться», — сказал он.
При этом Расмуссен подчеркнул, что западные СМИ сообщают об оказании украинскими боевиками гуманитарной помощи. Также публикуется информация о том, что бойцы ВСУ сопровождают людей или эвакуируют их в более безопасные районы.
«Таким образом, то, что видно на видео, и то, что мы получаем в новостях, полностью противоположны», — заметил он.
Ранее, 14 августа, жители приграничных районов Курской области, эвакуированные из-за обстрелов ВСУ, рассказали о бесчеловечном отношении украинских военных к мирным гражданам. По их словам, украинские боевики в упор расстреляли беременную девушку на глазах у мужа и у ребенка.
Между тем 17 августа в МИД РФ сообщили, что киевский режим, согласно поступающим в Москву данным, приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. В Минобороны РФ подчеркнули серьезность поступающей по независимым каналам информации о том, что Киев готовится нанести удар по Курской АЭС. В случае начала реализации киевским режимом преступных планов будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры, указали в ведомстве.
Информация о возможной подготовке удара ВСУ по Курской и Запорожской АЭС появилась 16 августа. Военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале добавил, что Киев планирует взрыв «грязной бомбы», удары готовятся по местам хранения отработавшего топлива АЭС.
15 августа военный эксперт Геннадий Алехин в беседе с «Известиями» рассказал о потенциальном применении ВСУ «грязной ядерной бомбы» на территории РФ. По его мнению, Киев не будет делать этого без отмашки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.