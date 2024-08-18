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В КНДР выразили надежду на развитие сотрудничества с Россией

Центральный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) выразил надежду на дальнейшую работу с партией «Единая Россия», чтобы в дальнейшем развивать сотрудничество между двумя государствами в борьбе за формирование справедливого мирового порядка. Об этом 18 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

В телеграмме, которая была направлена в адрес генерального совета «Единой России», ЦК ТПК подчеркнули, что «будут твердо наследоваться традиции дружбы между двумя странами, двумя народами, которые берут свое начало в кровопролитной антияпонской вооруженной борьбе».

Кроме того, корейская сторона также выразила уверенность в развитии партийного сотрудничества, чтобы совместно бороться «за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка».

Данную телеграмму направили в ответ на послание председателя «Единой России», зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес корейского лидера Ким Чен Ына. В нем он обратил внимание на то, что укрепление тесного российско-корейского сотрудничества с учетом традиций дружбы и добрососедства, которые были заложены предками, полностью отвечает интересам обоих народов.

Россия и КНДР обменялись посланиями по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Годовщину в КНДР и Республике Корея отмечают 15 августа.

Ранее, 16 августа, президент РФ Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме к годовщине освобождения Кореи лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что доброжелательные и дружественные отношения между Россией и КНДР обеспечивают стабильность в регионе. Российский лидер также добавил, что наращиванию сотрудничества РФ и КНДР, а также «обеспечению региональной стабильности и безопасности» способствовали состоявшиеся в конце июня переговоры в Пхеньяне.

В середине июня с официальным визитом в КНДР приезжал президент России Владимир Путин. Он провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам визита был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.