В КНДР выразили надежду на развитие сотрудничества с Россией

Ранее, 16 августа, президент РФ Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме к годовщине освобождения Кореи лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что доброжелательные и дружественные отношения между Россией и КНДР обеспечивают стабильность в регионе. Российский лидер также добавил, что наращиванию сотрудничества РФ и КНДР, а также «обеспечению региональной стабильности и безопасности» способствовали состоявшиеся в конце июня переговоры в Пхеньяне.