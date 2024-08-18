В КНДР выразили надежду на развитие сотрудничества с Россией

В телеграмме, которая была направлена в адрес генерального совета «Единой России», ЦК ТПК подчеркнули, что «будут твердо наследоваться традиции дружбы между двумя странами, двумя народами, которые берут свое начало в кровопролитной антияпонской вооруженной борьбе».
Кроме того, корейская сторона также выразила уверенность в развитии партийного сотрудничества, чтобы совместно бороться «за упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между КНДР и РФ, за формирование справедливого мирового порядка».
Данную телеграмму направили в ответ на послание председателя «Единой России», зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в адрес корейского лидера Ким Чен Ына. В нем он обратил внимание на то, что укрепление тесного российско-корейского сотрудничества с учетом традиций дружбы и добрососедства, которые были заложены предками, полностью отвечает интересам обоих народов.
Россия и КНДР обменялись посланиями по случаю 79-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства. Годовщину в КНДР и Республике Корея отмечают 15 августа.
Ранее, 16 августа, президент РФ Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме к годовщине освобождения Кореи лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что доброжелательные и дружественные отношения между Россией и КНДР обеспечивают стабильность в регионе. Российский лидер также добавил, что наращиванию сотрудничества РФ и КНДР, а также «обеспечению региональной стабильности и безопасности» способствовали состоявшиеся в конце июня переговоры в Пхеньяне.
В середине июня с официальным визитом в КНДР приезжал президент России Владимир Путин. Он провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам визита был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников.