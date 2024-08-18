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Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства с 65-летием

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ваши высокий профессионализм, умение решать задачи стратегического характера и организаторский талант способствуют дальнейшему углублению белорусско-российской интеграции, — отметил глава государства. — Убежден, что накопленные Вами знания, мудрость и богатый жизненный опыт послужат активизации многопланового взаимодействия наших стран, успешной реализации целей Союзного государства».

Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Мезенцеву крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.

Лукашенко Александр