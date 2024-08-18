Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства с 65-летием

«Ваши высокий профессионализм, умение решать задачи стратегического характера и организаторский талант способствуют дальнейшему углублению белорусско-российской интеграции, — отметил глава государства. — Убежден, что накопленные Вами знания, мудрость и богатый жизненный опыт послужат активизации многопланового взаимодействия наших стран, успешной реализации целей Союзного государства».
Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Мезенцеву крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.