В Прикамье сообщили о гибели в зоне СВО 37-летнего бойца

— Он родился в многодетной семье, учился в Кленовской школе, принял непростое решение, подписав контракт с Минобороны, — сообщили на странице администрации района во ВКонтакте. — Алексей Валерьевич служил честно, был настоящим товарищем. Вечная память герою!