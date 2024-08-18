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В Прикамье сообщили о гибели в зоне СВО 37-летнего бойца

Он пошел служить в зону СВО по контракту.

Источник: Администрация Большесосновского округа

В Большесосновском муниципальном округе Пермского края высказывают слова соболезнования по поводу гибели в зоне специальной военной операции Алексея Валерьевича Тихонова.

37-летний боец пошел служить в зону СВО по контракту.

— Он родился в многодетной семье, учился в Кленовской школе, принял непростое решение, подписав контракт с Минобороны, — сообщили на странице администрации района во ВКонтакте. — Алексей Валерьевич служил честно, был настоящим товарищем. Вечная память герою!

В комментариях земляки выражают соболезнования родным и близким погибшего бойца.