В Прикамье сообщили о гибели в зоне СВО 37-летнего бойца

В Большесосновском муниципальном округе Пермского края высказывают слова соболезнования по поводу гибели в зоне специальной военной операции Алексея Валерьевича Тихонова.
37-летний боец пошел служить в зону СВО по контракту.
— Он родился в многодетной семье, учился в Кленовской школе, принял непростое решение, подписав контракт с Минобороны, — сообщили на странице администрации района во ВКонтакте. — Алексей Валерьевич служил честно, был настоящим товарищем. Вечная память герою!
В комментариях земляки выражают соболезнования родным и близким погибшего бойца.