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Пожар в Ростовской области после атаки БПЛА. Военная операция, день 907-й

За ночь над территорией России уничтожены пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области после атаки беспилотника загорелось топливо на складах. Военные РФ сбили в Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона. Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:23 В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче Киеву данных, необходимых для нанесения ракетного удара, возбуждено дело — РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

09:00.

08:46 Больше всего боев произошло на Покровском направлении, следует из сводки Генштаба ВСУ.

08:26 Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

08:21 Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

08:14 Военнослужащие группировки войск «Днепр» сбили на Ореховском направлении Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады с позывным Марс.

08:10.

08:07 За ночь пять украинских БПЛА уничтожены над территорий России, из них по два были сбиты над территорией Белгородской и Ростовской области, один — над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 907-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.