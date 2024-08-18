Пожар в Ростовской области после атаки БПЛА. Военная операция, день 907-й

09:23 В ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в передаче Киеву данных, необходимых для нанесения ракетного удара, возбуждено дело — РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.
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08:46 Больше всего боев произошло на Покровском направлении, следует из сводки Генштаба ВСУ.
08:26 Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
08:21 Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
08:14 Военнослужащие группировки войск «Днепр» сбили на Ореховском направлении Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады с позывным Марс.
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08:07 За ночь пять украинских БПЛА уничтожены над территорий России, из них по два были сбиты над территорией Белгородской и Ростовской области, один — над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 907-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.