Пожар в Ростовской области после атаки БПЛА. Военная операция, день 907-й

За ночь над территорией России уничтожены пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области после атаки беспилотника загорелось топливо на складах. Военные РФ сбили в Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона. Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.