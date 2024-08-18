Лукашенко поздравил военных летчиков Беларуси

В третье воскресенье августа в республике отмечается день ВВС. В поздравлении говорится, что белорусские Военно-воздушные силы эффективно противостоят современным вызовам и угрозам, и значимость авиации постоянно растет.
«Вы ежедневно несете свою боевую вахту, осваивая новую технику и оберегая мирное небо над нашей страной, обеспечивая безопасность, мир и покой белорусов», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко отметил риск и особую сложность профессии военного летчика, а еще — высочайшее мастерство, несгибаемый характер и мужество пилотов. Президент напомнил, что этими качествами они обладали не только в годы войны, но и сейчас, когда в экстремальных случаях совершают героические поступки, спасая жизни людей.
Глава белорусского государства пожелал личному составу и ветеранам Военно-воздушных сил крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и поблагодарил за службу и верность присяге.
ВВС Беларуси как отдельный род войск существовал с 1992 по 2001 годы, после чего было создано новый вид вооруженных сил — Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. День войск ПВО отмечается во второе воскресенья апреля.