Лукашенко поздравил военных летчиков Беларуси

Лукашенко отметил риск и особую сложность профессии военного летчика, а еще — высочайшее мастерство, несгибаемый характер и мужество пилотов. Президент напомнил, что этими качествами они обладали не только в годы войны, но и сейчас, когда в экстремальных случаях совершают героические поступки, спасая жизни людей.