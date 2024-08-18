WSJ рассказала, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы»

«Хезболла» официально объявила о своем формировании в 1985 году, Шукр стал ее первым военным командиром. В том же году группа боевиков угнала пассажирский рейс после взлета из Афин и три дня летала на самолете между Бейрутом и Алжиром, требуя освобождения Израилем около 700 заключенных. Шукр помог спланировать операцию и после ее завершения ушел в подполье, поскольку стал слишком известен. «Он стал невидимым», — рассказал знакомый Шукра.