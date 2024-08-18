Лукашенко о вторжении ВСУ в Курскую область: идет борьба на повышение ставок

«Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. Что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос: в такой ситуации и подобных кто будет вести переговоры?» — отметил глава государства. Лукашенко: эскалация конфликта может закончиться уничтожением Украины Лукашенко: в Курской области на стороне Украины воюют предатели из Беларуси и России Лукашенко: Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии «Поэтому идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять — это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе с огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать. Точно», — добавил Александр Лукашенко.