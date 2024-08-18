Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов

«Включение граждан России и Белоруссии в программу “Национальная карта” не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку для въезда в Венгрию и пребывания здесь эти лица по-прежнему должны пройти комплексную проверку. Все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью», — написал Сийярто в соцсети.