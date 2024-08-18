Лукашенко: Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии

«Ясно, что они (в Украине. — Прим. БЕЛТА) видели перемещение к нам, американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, “Путин опять будет наступать с территории Беларуси”. Из-под Гомеля, как это было в начале СВО. И они к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих, — рассказал глава государства. — В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было».