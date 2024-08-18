Лукашенко: в Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие

Говоря о вторжении ВСУ в Курскую область России, глава государства констатировал, что это ведет к эскалации конфликта. «Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье, — сказал Александр Лукашенко. — Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит».