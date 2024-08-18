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Лукашенко: в Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия», сообщает БЕЛТА.

Говоря о вторжении ВСУ в Курскую область России, глава государства констатировал, что это ведет к эскалации конфликта. «Опасность состоит в том, что вот эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила или мы там тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье, — сказал Александр Лукашенко. — Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники бы остались. Вообще никаких бы даже сочувствующих стран не осталось. Потому что они погружены в то, что происходит».

«Во-вторых, это же ядерное оружие. У нас же уже сформирован определенный образ негативный к этому ядерному оружию. Вот они хотят подтолкнуть», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко Александр